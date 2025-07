Feyenoord-speler bevestigt vertrek op Instagram: 'Nieuw hoofdstuk breekt aan'

In een post op Instagram kondigt zijn vertrek bij Feyenoord aan. De negentienjarige spits beschikt over een aflopend contract en lijkt op korte termijn gepresenteerd te gaan worden bij Aston Villa.

Redmond maakte afgelopen seizoen zijn debuut voor Feyenoord. De jonge spits kreeg in november de kans van toenmalig trainer Brian Priske om zich te laten zien op bezoek bij Almere City. Dat had alles te maken met de personele problemen die Feyenoord destijds kende; met Santiago Giménez, Ayase Ueda en Julián Carranza zaten er drie spitsen tegelijk in de lappenmand. In totaal kwam Redmond tot negen duels in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij twee keer scoorde.

Redmond bevestigt op Instagram dat zijn Feyenoord-jaren ten einde komen. "Als kleine jongen reed ik ontelbare keren langs De Kuip. Iedere keer droomde ik ervan om daar ooit zelf op het veld te mogen staan. Die droom is werkelijkheid geworden: spelen in het magische stadion De Kuip. Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen. Ik ben de staf ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ik heb gekregen om mezelf te laten zien op het hoogste niveau. Die momenten en ervaringen koester ik, en neem ik mee in mijn verdere carrière. Nu breekt er een nieuw hoofdstuk aan", aldus de jonge aanvaller, die ook zijn dankbaarheid uitspreekt richting de Feyenoord-supporters.

(Oud-)Feyenoord-spelers reageren op afscheidsbericht Redmond

Veel spelers van Feyenoord hebben al gereageerd op het afscheidsbericht van Redmond. "Mooi mooi", schrijft Calvin Stengs bijvoorbeeld, gevolgd door een hartje. "Genieten maat!", geeft Gijs Smal zijn jonge ploeggenoot mee. Ook Justin Bijlow, Ramiz Zerrouki en Bart Nieuwkoop laten van zich horen. Daarnaast krijgt Redmond ook reacties van mede-vertrekkers als Quilindschy Hartman (Burnley), Antoni Milambo (Brentford) en Thomas Beelen (FC Twente).

