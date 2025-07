Feyenoord-icoon 'IJzeren' Rinus Israël (83) overleden

Rinus Israël is overleden, zo melden verschillende media op basis van een Facebook-post van zijn kleinzoon. Israël verdiende als spijkerharde verdediger van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal de bijnaam 'IJzeren Rinus'. Israël is 83 jaar geworden.

De in Amsterdam geboren Israël begon zijn voetballoopbaan begin jaren 60 van de vorige eeuw in zijn geboortestad bij de toenmalige profclub DWS. In 1966 haalde Feyenoord de stoere verdediger naar De Kuip. Met de Rotterdammers maakte hij onder meer hét hoogtepunt in de clubhistorie mee: de winst van de Europa Cup 1 in 1970. In de eindstrijd tegen Celtic maakte hij na een halfuur de 1-1, vlak nadat Archie Gemmell de Schotten op voorsprong had gezet. Ove Kindvall zorgde uiteindelijk voor de beslissende 2-1, waardoor Feyenoord als eerste Nederlandse club beslag legde op de 'cup met de grote oren'.

In 1964, nog voor zijn overstap naar Feyenoord, debuteerde Israël op 22-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. De verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde in Oranje en zou uiteindelijk 47 interlands spelen, waarin hij drie keer trefzeker was. In 1974 speelde hij zijn laatste interland, op het WK in West-Duitsland kwam hij als invaller binnen de lijnen in het met 2-0 gewonnen duel met Brazilië. In de verloren finale tegen het gastland bleef Israël op de bank.

Israël zou uiteindelijk tot 1974 bij Feyenoord spelen, om zijn loopbaan te vervolgen bij stadgenoot Excelsior en uiteindelijk af te sluiten bij PEC Zwolle, waar hij van 1976 tot 1982 onder contract stond. Daarna begon hij aan een rijke carrière als trainer. Tussen 1986 en 1988 had hij in die hoedanigheid 'zijn' Feyenoord onder zijn hoede, daarnaast werkte hij onder meer bij FC Den Bosch, PAOK Saloniki, en ADO Den Haag. Ook was hij in de jaren 90 enkele jaren assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Tussen 2006 en 2010 werkte Israël opnieuw voor Feyenoord, deze keer als scout. In 2017 keerde Israël bij OFC Oostzaan kortstondig terug in de dug-out, het zou uiteindelijk zijn laatste klus blijken.

