Feyenoord heeft glasheldere boodschap voor Ueda, Carranza en Carrillo

De lat moet omhoog voor de spitsen van Feyenoord, dat stelt Mikos Gouka in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad. Volgens de clubwatcher zegt het iets over de huidige spitsen van de Rotterdammers dat de club zich wil versterken met .

Feyenoord heeft momenteel met Ayase Ueda, Julian Carranza en Stephano Carrillo al drie spitsen onder contract staan. Alleen alle drie kunnen ze niet aan de hoge verwachtingen voldoen, waarbij bij Carrillo aangemerkt moet worden dat hij pas negentien jaar is. Ueda kwam afgelopen seizoen tot negen treffers en twee assists in 31 wedstrijden, terwijl Carranza tot vijf treffers en één assist in dertig wedstrijden kwam.

Voorin moet de lat dus omhoog bij Feyenoord, dat in de zoektocht naar een spits uitgekomen is bij Ugalde. De Rotterdammers lieten het oog eerder vallen op Göztepe-spits Rômulo Cardoso, maar hij blijkt niet haalbaar. Daarom is nu Ugalde, die tot januari 2024 bij FC Twente speelde, in beeld. De kleine Costa Ricaan maakte anderhalf jaar geleden de overstap naar het Russische Spartak Moskou en zou niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar de Eredivisie staan.

"Dat Feyenoord aanklopt in Moskou zegt ook iets over de huidige spitsen van de Rotterdammers", schrijft Gouka, die stelt dat de lat omhoog moet. "Robin van Persie was complimenteus voor Ayase Ueda, de spits van het Japanse elftal die in Rotterdam maar mondjesmaat liet zien waarom Feyenoord hem voor veel geld weghaalde bij Cercle Brugge. Ueda beschikte over alle voorwaarden die een topspits moet hebben, zei Van Persie. Maar een reeks sterke optredens leverde dat in Rotterdamse dienst nog niet op."

"Tweede spits Julian Carranza, die Feyenoord in de Champions League langs AC Milan kopte, is volgens Van Persie niet zo ver als Ueda, maar de 25-jarige Argentijn, die afgelopen zomer spotgoedkoop naar Rotterdam kwam, is volgens Van Persie erg leergierig. En de negentienjarige Stephano Carrillo, speler van Jong Mexico, is een ruwe diamant die tijd nodig heeft", vervolgt Gouka.

Vertrek Redmond geen aderlating voor Feyenoord

Door de komst van Carrillo vertrok Zepiqueno Redmond transfervrij naar Aston Villa. Dit wordt door de technische leiding van Feyenoord echter niet als een aderlating gezien. "Het bevestigde voor de beleidsbepalers juist de nieuwe, hogere standaard die de club zichzelf oplegt. Met de eventuele komst van Ugalde blijkt dat, al zal dat vast betekenen dat er nog een spits zal worden verkocht", besluit Gouka.

