‘Olympique Marseille meldt zich met verhoogd bod voor Paixão’

Olympique Marseille heeft een tweede bod voor neergelegd bij Feyenoord, zo weet Feyenoord Transfermarkt. Waar het eerste bod een waarde van 28 miljoen euro had, zou het nieuwe bod van de Fransen hoger liggen dan dertig miljoen euro.

Paixão lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Feyenoord. De Braziliaan kende een zeer sterk afgelopen seizoen en kan daarom op de nodige interesse rekenen. Afgelopen week werd duidelijk dat Olympique Marseille als eerste concreet voor hem was geworden en een bod van 28 miljoen euro had gedaan. Verschillende bronnen meldden dat dit zou gaan om een huurvoorstel met optie tot koop. Volgens Feyenoord Transfermarkt is dit bod eind mei al uitgebracht en is er ‘nooit sprake geweest’ van een huurvoorstel.

Inmiddels heeft Marseille zich opnieuw met een bod in De Kuip gemeld, zo schrijft het doorgaans goed ingevoerde account op X. De Fransen hebben hun vorige bod met enkele miljoenen verbeterd, waardoor dit nu meer dan dertig miljoen euro bedraagt. Volgens transferjournalist Fabrice Hawkins heeft Paixão zelf wel oren naar een stap naar Zuid-Frankrijk en zou hij zelfs al akkoord zijn over een contract voor vijf seizoenen.

Feyenoord haalde Paixão in de zomer van 2022 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro op bij het Braziliaanse Coritiba. Tot dusver kwam de buitenspeler 129 keer in actie voor de Rotterdammers. Daarin scoorde hij 39 doelpunten en gaf hij 29 assists. De 25-jarige rechtspoot heeft nog een contract tot medio 2029 in De Kuip en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 38,8 miljoen euro.

