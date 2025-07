Tagliafico wil salaris inleveren voor terugkeer naar oude club

hoopt spoedig terug te keren bij Olympique Lyonnais, zo weet L’Équipe. De linksback liep begin deze maand uit zijn contract bij de Franse club, waardoor hij momenteel transfervrij is. Tagliafico hoopt alsnog terug te keren bij Lyon en is bereid hier salaris voor in te leveren.

Tagliafico liep deze zomer na drie seizoenen bij Lyon uit zijn contract. De Franse club was even daarvoor teruggezet naar Ligue 2. Terwijl de Argentijnse verdediger was vertrokken bij zijn club, werd het besluit tot degradatie teruggedraaid. Daardoor zou hij nu open staan voor een langer verblijf in Lyon. Om de club tegemoet te komen, is Tagliafico bereid concessies te doen.

De Franse krant verwacht dat Lyon en Tagliafico het spoedig eens kunnen worden over een nieuw contract. Vanwege de benarde financiële situatie van de club, zou deze nieuwe verbintenis een stuk minder lucratief moeten zijn dan de vorige van de Argentijn. De voormalig Ajacied zou ervoor open staan salaris in te leveren om langer in Frankrijk te kunnen blijven.

Afgelopen weken werd Tagliafico al met verschillende clubs in verband gebracht, waaronder een terugkeer bij Ajax. Ook zou hij een aanbod van Independiente hebben afgeslagen en zouden Sevilla en AS Roma hebben gedacht aan zijn komst. Al deze clubs lijken het transfervrije aantrekken van Tagliafico nu uit het hoofd te moeten zetten.

