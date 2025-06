Financiële ramp compleet: Olympique Lyon degradeert

Olympique Lyon is vanwege financieel mismanagement gedegradeerd naar de Ligue 2. De club die in 2020 nog in de halve finale van de Champions League speelde, heeft nog wel de kans om tegen de beslissing in beroep te gaan.

De Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), de commissie die toezicht houdt op de financiën van de Franse profclubs, heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat de club degradeert naar het tweede niveau.

Olympique Lyon kampte al langer met financiële problemen en schulden van meer dan een half miljard euro. De situatie is sinds de voorwaardelijke beslissing die afgelopen november werd genomen niet verbeterd. Naar verluidt is de zevenvoudig landskampioen van plan om gebruik te maken van het recht op een hoger beroep.

De Franse topclub eindigde het afgelopen seizoen als nummer zes in de Ligue 1 en plaatste zich voor de Europa League. Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met de deelname aan het toernooi, eveneens is niet bekend of en welke club Lyon vervangt in de Ligue 1.

AC Ajaccio

Overigens is de degradatie van Lyon niet de enige beslissing die de DNCG bekendmaakt. AC Ajaccio, nu nog uitkomend op het tweede niveau, degradeert naar het derde niveau. Vorig jaar overkwam Girondins Bordeaux hetzelfde lot.

