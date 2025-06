Bekersprookje dreigt nachtmerrie te worden voor Crystal Palace

Crystal Palace dreigt uit de Europa League gezet te worden. The Eagles plaatsten zich voor het toernooi door de FA Cup te winnen, maar vanwege het feit dat een belangrijke aandeelhouder van de club ook een meerderheidsbelang heeft in Olympique Lyon, komt deelname in gevaar.

Crystal Palace verraste vriend en vijand door in de finale van de FA Cup te winnen van Manchester City. Eberechi Eze maakte het enige doelpunt in de eindstrijd en zorgde voor een seizoen zonder prijzen voor de tegenstanders uit Manchester. Onderweg naar de finale werden onder andere Aston Villa en Fulham verslagen.

Met de overwinning in de FA Cup plaatste de club uit Londen van zich voor de Europa League, maar het is nog maar de vraag of Palace daadwerkelijk deelneemt. De Amerikaanse zakenman John Textor heeft een groot minderheidsaandeel van de club in bezit, maar is ook deels eigenaar van Olympique Lyon. Van de UEFA-regels mogen niet allebei de ploegen deelnemen aan hetzelfde toernooi.

Volgens diezelfde regels krijgt de club die in de eigen competitie het hoogst is geëindigd voorrang. Crystal Palace werd twaalfde in de Premier League, terwijl Lyon zesde werd in de Ligue 1. Volgens The Daily Mail gaan Crystal Palace en de UEFA dinsdagavond in spoedberaad. Een van de opties die op tafel komen, zou zijn om een trede lager uit te komen, in de Conference League. Daar dient zich wel een nieuw probleem aan: Palace-aandeelhouder David Blitzer is ook eigenaar van het Deense Brøndby IF.

Crystal Palace speelde tot nu toe slechts twee Europese wedstrijden in de clubgeschiedenis. In 1998 was de club geplaatst voor de Intertoto Cup, waarin het uit en thuis verloor van het Turkse Samsunspor.

