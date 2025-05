Crystal Palace stunt tegen Manchester City en gaat Europa League in

Crystal Palace heeft zaterdagavond beslag gelegd op de FA Cup. In de finale op Wembley waren The Eagles met 1-0 te sterk voor Manchester City. Grote glansrol was er weggelegd voor doelman Dean Henderson, die onder meer een penalty wist te stoppen. Het is voor Crystal Palace de eerste grote prijs sinds de oprichting op 10 september 1905.

Manchester City begon sterk aan de wedstrijd en kreeg via Erling Haaland een grote kans om op voorsprong te komen. Het was echter Henderson, die een geschiedenis heeft bij Manchester United, die de Noorse spits van scoren wist af te houden. Na iets meer dan een kwartier spelen kwam Crystal Palace via Ebereche Eze op een 1-0 voorsprong. De smaakmaker van The Eagles opende de score na een geode voorzet van wingback Daniel Muñoz.

Niet veel later had Crystal Palace de mogelijkheid om op 2-0 te komen, maar het was Stefan Ortege die redding wist te brengen op een schot van Ismaïla Sarr. In de 33ste minuut kreeg Manchester City de uitgelezen kans op de gelijkmaker, nadat scheidsrechter Stuart Atwell een penalty toekende aan The Citizens. Linksback Tyrick Mitchell beging een onhandige tackle op Bernardo Silva van Manchester City. Omar Marmoush ging achter de bal staan, maar faalde oog in oog met Henderson. De doelman vertolkte kort voor rust ook nog een heldenrol door op prachtige wijze een schot van Jérémy Doku te keren.

In de tweede helft kreeg Crystal Palace wat kansjes en leek het na een klein uur op voorsprong te komen. Muñoz verschalkte Ortega, maar deed dit uit buitenspelpositie waardoor er een streep door de 2-0 ging. Manchester City bleef in de slotfase aandringen om een gelijkmaker, en dus een verlenging af te dwingen, maar vond telkens Henderson als sta-in-de-weg. Onder meer de negentienjarige Claudio Echeverri, die zijn debuut maakte, kreeg een grote mogelijkheid.

Scoren zat er niet in voor Manchester City, dat door de extra tijd van liefst tien minuten nog wat langer de tijd kreeg om een gelijkmaker te forceren. Halverwege de blessuretijd was er het appel voor hands in de zestien van Crystal Palace, maar daar moest scheidsrechter Atwell niets van weten. In het restant bleef de huidige nummer twaalf van de Premier League overeind en wist het de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis te pakken. Mooie bijverdienste voor de ploeg van trainer Oliver Glasner: het gaat Europees voetbal spelen. Door de FA Cup-winst speelt Crystal Palace komend seizoen in de competitiefase van de Europa League.