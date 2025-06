Oliedomme actie Neymar maakt einde aan loopbaan bij Santos

heeft zondag naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd in het shirt van Santos gespeeld. De Braziliaan loopt eind juni uit zijn contract en zal de enige wedstrijd die daarvoor nog wordt gespeeld zeer waarschijnlijk moeten missen door een schorsing. Neymar kreeg zondag zijn tweede gele kaart toen hij scoorde met een bewuste handsbal.

Na een dramatische periode bij Al-Hilal – waarvoor hij slechts zeven wedstrijden speelde in anderhalf jaar – keerde Neymar afgelopen winter terug bij de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal. De buitenspeler tekende voor een halfjaar bij Santos, waar hij weer fit wilde worden voor een terugkeer naar Europa. Het contract van Neymar loopt nog een maand door, waarin Santos nog één duel speelt. Die moet de aanvaller naar alle waarschijnlijkheid missen door een schorsing.

Zondag speelde Santos een thuiswedstrijd tegen Botafogo, waarin het lang 0-0 stond. Een kwartier voor tijd benadeelde Neymar zijn ploeg enorm. De aanvaller had in de slotfase van de eerste helft een gele kaart ontvangen en besloot vervolgens de bal met zijn hand in het doel te tikken. De arbitrage had het trucje door en beloonde de voormalig wereldster met zijn tweede gele kaart. Met tien man wist Santos geen stand te houden en besliste Artur Guimarães het duel vlak voor tijd in het voordeel van de bezoekers.

Normaal gesproken heeft Neymar daarmee dus zijn laatste wedstrijd voor Santos gespeeld. Een rode kaart door twee gele kaarten levert namelijk een schorsing van een duel op. Het contract van de buitenspeler loopt nog door tot eind juni. Voor die tijd speelt Santos nog maar één wedstrijd: op 13 juni tegen Fortaleza.

