Degradatie Olympique Lyon van de baan: Franse topclub blijft in Ligue 1

Olympique Lyon degradeert toch niét naar de Ligue 2, dat meldt de Franse club via de officiële kanalen. De Franse grootmacht werd vanwege financieel mismanagement teruggezet naar het tweede niveau op Frankrijk, maar is in hoger beroep in het gelijkgesteld.

Eind juni maakte de Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) bekend dat Olympique Lyon degradeert naar Ligue 2. De DNCG is de commissie die toezicht houdt op de financiën van de Franse profclubs. Lyon had al langer te maken met financiële problemen en had schulden van meer dan een miljard euro. In november legde de DNCG al een voorwaardelijke degradatie op en sindsdien is de situatie niet verbeterd.

Artikel gaat verder onder video

Olympique Lyon kwam diezelfde avond nog met een reactie op het besluit van de DNCG. De club noemde het een 'onbegrijpelijke beslissing' die is genomen en bevestigde direct ertegen in beroep te gaan. Les Gones stelde dat het de afgelopen maanden aan alle verzoeken van de DNCG te hebben voldaan en dat de financiële positie sterk is verbeterd doordat eigenaar John Textor zijn aandelen in Crystal Palace heeft verkocht.

Het aangetekende beroep van de Franse topclub was succesvol, want woensdag kreeg de club goed nieuws te horen. Het blijft actief op het hoogste niveau in Frankrijk én mag komend seizoen uitkomen in de Europa League. Als gevolg van de degradatie stapte eigenaar John Textor op, na aanhoudende druk van supporters, die de straten opgingen en zijn vertrek eisten. Lyon introduceerde vervolgens een nieuw bestuur, zónder Textor.

"Het nieuwe management, gesteund door de toewijding en inzet van aandeelhouders en geldschieters, is uitermate dankbaar voor alle steun die zowel binnen als buiten de club is ontvangen van supporters, medewerkers, spelers, partners en lokale bestuurders. De uitspraak is een eerste stap in het herstel van het vertrouwen in Olympique Lyon. De club kan zich nu volledig richten op de sportieve doelstellingen en zich optimaal voorbereiden op het komende seizoen", aldus Les Gones.

Nous restons en Ligue 1 🔴🔵



L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2025

