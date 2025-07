Liverpool-aanvaller zorgt voor verbijstering door te feesten tijdens uitvaart Jota

Luis Diaz heeft de woede gewekt van Liverpool-fans. Terwijl veel van zijn teamgenoten in Portugal zaterdag rouwden om de dood van en zijn broer, werd de Colombiaanse buitenspeler gezien op een evenement met Colombiaanse influencers.

De afwezigheid van Diaz bij de begrafenis in Gondomar, waar talloze teamgenoten en vrienden aanwezig waren, leidt tot veel kritiek. Op beelden is hij lachend en dansend te zien. Voor zover bekend waren Diaz en Jota juist goede vrienden. Toen de vader van Diaz in 2023 werd ontvoerd, vroeg Jota tijdens een doelpuntviering aandacht voor de zaak.

Artikel gaat verder onder video

Wel nam Diaz de tijd om via Instagram afscheid te nemen van Jota: "Ik heb geen woorden...", schreef hij nadat het tragische nieuws bekend werd. "Het doet mijn ziel pijn. Niet alleen voor wat hij op het veld was, maar voor de persoon die hij daarbuiten was. Er zijn gebaren die je nooit vergeet, en Diogo verichtte een gebaar mijn leven lang zal koesteren." Diaz sprak zijn steun uit voor weduwe Rute, de drie kinderen van Jota en zijn familie. "Rust in vrede, Diogo en André."