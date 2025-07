Kroes richtte zich tijdens Como - Ajax op vijf andere zaken tegelijk

Alex Kroes was zondagavond met heel andere zaken bezig dan de finale van de Como Cup tussen Como en Ajax. Volgens De Telegraaf zat de telefoon van de technisch directeur ‘vastgeplakt’ aaan zijn oor. Niet alleen besprak hij de transfer van naar Chelsea, maar ook vier andere zaken.

Ajax nam het zondag in Noord-Italië op tegen Como in de finale van de Como Cup. De ploeg van Heitinga kon zich niet meten met de nummer tien van afgelopen Serie A-seizoen en verloor kansloos met 3-0. Kroes zal echter niet heel veel van het duel hebben meegekregen, aangezien hij volgens De Telegraaf overuren aan het draaien was.

“Wie Kroes aan de boorden van het Comomeer zag lopen, kreeg de indruk dat zijn mobiele telefoon aan zijn oor zat vastgeplakt”, schetst de krant. De bestuurder was druk bezig met het mogelijke vertrek van Hato, die graag naar Chelsea wil. De verdediger maakte dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie. Toch was de telefoon van Kroes niet enkel een ‘hotline’ naar Chelsea. De technisch directeur was namelijk ook druk bezig met het slijten van Chuba Akpom én Ahmetcan Kaplan, de inkomende transfer van Oscar Gloukh regelen en zorgen dat Joeri Heerkens medisch gekeurd kon worden. Laatstgenoemde arriveerde zondagavond in Amsterdam voor het afronden van zijn transfer.

Ook Beuker draait overuren

Waar Kroes het dus onwijs druk had gedurende de Como Cup, was hij niet de enige bestuurder van Ajax die overuren maakte. Volgens de krant gold ditzelfde namelijk ook voor directeur voetbal Marijn Beuker. Tussen de wedstrijden door sprak de directeur veel met John Heitinga en Marcel Keizer om de profielen van mogelijke vervangers van Hato te bestuderen.