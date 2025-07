Heitinga ziet ‘hoogst ongelukkige sollicitatie’: ‘Kleine kans dat hij op die plek gaat spelen’

John Heitinga gaf zondagavond tegen Como (3-0 nederlaag) de kans als controleur. Ajax moet het gat achtergelaten door Jordan Henderson namelijk opvangen, maar de sollicitatie van Fitz-Jim was allesbehalve overtuigend, zo stelt Pieter Zwart van Voetbal International. De hoofdredacteur van het weekblad verwacht dan ook niet dat we Fitz-Jim vaak als controleur gaan zien dit seizoen.

Ajax nam deze zomer afscheid van aanvoerder en onbetwiste eerste keuze als controleur Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok. Aan Heitinga nu de taak een oplossing te vinden zolang er geen nieuwe verdedigende middenvelder wordt gehaald. In eerdere oefenduels gaf hij Davy Klaassen en Jorthy Mokio de kans op die positie, terwijl tegen Como werd geëxperimenteerd met Fitz-Jim.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de middenvelder zich na zo’n twintig minuten moest laten vervangen, stelt Zwart dat dit voldoende tijd was om te stellen dat de test is ‘mislukt’. Eerder deze week gaf Steven Berghuis nog aan dat Fitz-Jim uitstekend is tussen de linies en juist dat kon hij als ‘nummer 6’ niet laten zien. “Fitz-Jim speelt tegen Como vooral met zijn gezicht naar het eigen doel en komt nauwelijks toe aan het tonen van zijn kwaliteiten”, ziet Zwart, die stelt dat daardoor de tekortkomingen van de 22-jarige duidelijk zichtbaar worden. Met name zijn duelkracht is een pijnpunt voor Fitz-Jim.

Niet alleen laat hij zich niet gelden in de duels, maar met de bal maakt hij ook enkele verkeerde keuzes. Zo neemt Zwart een moment als voorbeeld waarbij Fitz-Jim ervoor kiest om Youri Baas aan te spelen, terwijl Jayden Addai op dat moment al op volle snelheid onderweg is om druk op te zetten op de verdediger. “Fitz-Jim doorziet dit niet en brengt zo zijn ploeggenoot met een pass in grote problemen”, concludeert Zwart. De verslaggever noemt het korte optreden van Fitz-Jim ‘hoogst ongelukkig’ en stelt dat de kans klein is dat de rechtspoot vaker als controleur zal spelen. “Hij heeft in ieder geval niet overtuigend gesolliciteerd naar de openstaande vacature voor de defensie.”