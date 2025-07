Ajax kan geen vuist maken tegen Como en gaat pijnlijk onderuit in finale Como Cup

Ajax heeft zondagavond op pijnlijke wijze verloren van Como in de finale van de Como Cup. De Italianen waren veel te sterk voor de ploeg van John Heitinga, dat mede door twee strafschoppen met 3-0 onderuitging in Noord-Italië.

Ajax trad zondagavond tegen Como aan met verschillende reserves. De Amsterdamse basisspelers verschenen allemaal met een rugnummer tussen 1 en 11 aan de aftrap, waardoor alleen Kenneth Taylor zijn eigen nummer op zijn shirt had. Heitinga moest het doen zonder Jorrel Hato, die wegens zijn mogelijke transfer naar Chelsea niet wilde spelen.

In de eerste helft had Ajax het zeer lastig tegen het Como van Cesc Fàbregas. De van AZ overgekomen Jayden Addai was de gevaarlijkste man aan Italiaanse zijde en na een kwartier maakte hij Lucas Rosa het al heel lastig. De Nederlander ging zijn man voorbij, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Remko Pasveer. Na 25 minuten spelen liet Rosa zich weer gek maken door Addai, waarbij de Braziliaan de aanvaller tegen het gras werkte in het strafschopgebied. Vanaf de stip was het Nico Paz die de score opende. Ajax zag ook Kian Fitz-Jim nog uitvallen met een blessure in het eerste bedrijf.

Heitinga hoopte met enkele wissels in de tweede helft het spel naar zich toe te trekken, maar slaagde hier niet in. Nog geen minuut na de pauze speelde Jesús Rodríguez de bal naar de vrijstaande Martin Baturina, die de bal diagonaal voorbij Pasveer in de verre hoek schoot: 2-0. Na ruim een uur spelen werd het allemaal nog erger voor Ajax, toen Nick Verschuren een domme overtreding maakte in de eigen zestien op Rodríguez. De daaropvolgende penalty werd benut door Anastasios Douvikas, voormalig spits van FC Utrecht.

In het vervolg van de wedstrijd slaagde Ajax er maar niet in om tot echt grote kansen te komen, tot minuut 88. Brian Brobbey stuurde aanwinst Raúl Moro de diepte in, maar de inzet van de Spanjaard eindigde in het zijnet. Daardoor bleef de stand 3-0 en legde Como beslag op de Como Cup.