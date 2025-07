Ajax-talent aangepakt na ‘oliedomme’ charge: ‘Het is een vriendschappelijke wedstrijd!’

Nick Verschuren heeft met een oliedomme actie een tweede penalty weggegeven tijdens Como - Ajax. Na Lucas Rosa in de eerste helft ging het twintigjarige talent in de tweede helft in de fout, met een harde tackle terwijl de bal al buiten het veld is.

Ajax beleeft zondag een dramatische avond in Italië in de finale van de Como Cup tegen Como. De Amsterdammers keken na ruim een uur spelen tegen een 3-0 achterstand aan. De ban werd gebroken door Nico Paz vanaf de stip na een overtreding van de beroerd spelende Rosa, terwijl ook de 3-0 uit een strafschop kwam.

Na ongeveer een uur spelen werd Jesús Rodríguez de diepte ingestuurd, die een zee aan ruimte voor zich had aan de linkerkant van het veld. De Spanjaard probeerde zelf het doel van Remko Pasveer onder vuur te nemen, maar tikte de bal in het zijnet. Terwijl de bal over de achterlijn rolde, kwam Verschuren hard inglijden op de benen van Rodríguez, waarna de scheidsrechter een penalty en een gele kaart gaf. Het buitenkansje werd verzilverd door voormalig FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas.

“Wat een onbehouwen actie van Nick Verschuren”, begint Ziggo Sport-commentator Johan van Polanen direct. “Hij kegelt me daar een tegenstander omver, terwijl de bal allang weg is. Een frustratietackle, dat mag je eigenlijk niet verwachten van een centrale verdediger. Dit is oliedom, dit is naïef en buiten dat allemaal zeer onnodig. Dit is écht geen slimme actie. Een vriendschappelijke wedstrijd en dan dit soort dingen doen.”