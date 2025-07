Sky Sports Duitsland komt met zeer positief nieuws voor Ajax-fans

Philipp Hinze van Sky Sports Duitsland komt zondag met een positief nieuwtje voor Ajax. is al een tijdje de topprioriteit van de Amsterdammers, maar de transfer komt maar niet rond. Volgens De Telegraaf wil RB Leipzig de deal kapen, maar dat ontkent Hinze. Alleen Ajax is momenteel een optie volgens de journalist.

Gloukh is als creatieve aanvallende middenvelder een gewilde speler op de huidige transfermarkt. En waar Ajax vorig seizoen vooral berekenend speelde, wil de clubleiding nu weer terug naar sprankelend voetbal. Gloukh zou volgens onder andere technisch directeur Alex Kroes perfect daarbij passen.

Artikel gaat verder onder video

In verschillende interviews liet de Israëliër al blijken graag voor de Amsterdammers uit te komen, waarmee hij eigenlijk ook de transfer al leek te verklappen. Toch is de overstap op de dag vandaag nog steeds niet rond. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij zou de clubleiding van de Nederlandse club 'stroperig en zuinig handelen'. RB Leipzig en VfB Stuttgart zouden de deal willen gaan kapen, circuleert er in de geruchtenmolen.

Dat ontkent Hinze echter. "De geruchten over Oscar Gloukh en RB Leipzig kunnen we niet bevestigen. Gloukh is momenteel geen optie voor Leipzig! Hij kan wel naar Amsterdam verhuizen: Salzburg en Ajax zijn in gesprek. De clubs onderhandelen. Gloukh zal deze zomer niet behouden blijven." De journalist van Sky Sports Duitsland schrijft niks over VfB Stuttgart, waardoor de kans groot lijkt dat ook die club momenteel niet in de markt is voor Gloukh. Als Ajax de enige écht geïnteresseerde club is, stijgen de slagingskansen van Kroes en de zijnen significant.