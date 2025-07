Regeer schenkt klare wijn: 'Dat mogen de Ajax-supporters van mij verwachten'

wil zich komend seizoen laten zien bij Ajax. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, raakte snel na zijn terugkeer bij de Amsterdammers geblesseerd, maar is er nu helemaal klaar voor. Regeer heeft dan ook een belangrijk doel en doet de fans van Ajax een belofte.

Regeer maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar FC Twente. Bij de Tukkers maakte de middenvelder annex rechtsback een dermate goede indruk dat de Amsterdamse club besloot om afgelopen winter gebruik te maken van de terugkoopclausule die het had bedongen. Voor Regeer sloeg de pech snel toe, want tien dagen nadat hij zijn contract bij Ajax tekenende raakte hij geblesseerd.

"De eerste week was echt zwaar, vooral mentaal", is Regeer eerlijk op de officiële kanalen van Ajax. "Dan moet je die knop omzetten en aan herstel denken. Als je met je hoofd niet in de revalidatie zit, werkt het alleen maar tegen. Ik heb veel met gepraat met mensen dicht om me heen. We hebben een sterke band, tijdens die periode zag ik ze ook meer."

De revalidatie heeft Regeer wel sterker gemaakt. "Ik heb echt een hekel aan de gym," lacht hij. "En sinds de revalidatie is dat er niet beter op geworden. Maar ik heb wel belangrijke stappen gezet: meer spiermassa en ik ben echt sterker geworden. Nu let ik op herstel, ijsbaden, massages. Als jeugdspeler vond ik dat minder belangrijk, nu hoort het er gewoon bij."

Regeer is multifunctioneel inzetbaar en zal spelen op de plek waar de trainer hem neerzet. Als dat als rechtsback is, dan is dat voor hem ook geen probleem. "Bij Ajax sta je als back eigenlijk al meer als middenvelder. Het is soms een luxepositie om zo inzetbaar te zijn, maar het vraagt soms ook om duidelijkheid over hoe je speelt. Ik weet zeker dat die duidelijkheid, onder begeleiding van John Heitinga, er gaat komen", aldus Regeer, die al eerder samenwerkte met Heitinga. "Hij heeft zijn eigen ideeën over voetbal, wil aanvallend spelen, denkt vanuit opbouw en wil dat wij als team hoog drukzetten. Het is nu een iets andere speelwijze, met nieuwe details, maar we zijn goed bezig in de voorbereiding."

Regeer blij met terugkeer bij Ajax

Bij FC Twente ontpopte Regeer zich als een belangrijke pion, waardoor Ajax afgelopen winter besloot hem terug te halen. "Ik heb daar veel geleerd en belangrijke minuten gemaakt, dat maakt je completer als speler en als mens. Ik kijk terug op een fantastische tijd", vervolgt Regeer. "Ajax ziet de potentie en wil me belangrijk maken. Ik heb goede gesprekken gehad met Alex Kroes en Marijn Beuker. Dat geeft vertrouwen."

Hij is er dan ook ontzettend trots op dat hij weer terugkeer is bij Ajax. "De grootte van de club is bizar. Overal ter wereld zie je mensen in Ajax-shirts. Als je wordt teruggehaald, kom je met een andere status binnen. Maar uiteindelijk moet je altijd de beste versie van jezelf laten zien", beseft Regeer zich.

Regeer wil kampioenschap met Ajax

Ajax liep afgelopen seizoen op een haar na het kampioenschap mis en die teleurstelling zit bij Regeer nog vers in het geheugen. "Dat deed pijn", is hij openhartig. "Dit jaar willen we kampioen worden. Dat leeft in de groep. We willen revanche, de beste van Nederland zijn. Als dat lukt, is het seizoen geslaagd." Daarnaast heeft Regeer nog een persoonlijk doel. "Veel goals, veel assists en belangrijk zijn voor het elftal. Dat mogen de Ajacieden van mij verwachten", besluit hij.