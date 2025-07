Inhoud privégesprek Gloukh over Ajax-transfer in handen van Israëlische media

zou in gesprek met vrienden hebben onthuld dat hij een akkoord heeft persoonlijk akkoord heeft bereikt met Ajax over een transfer. De inhoud van dit gesprek is opgevangen door het Israëlische medium Ynet. De 21-jarige smaakmaker kan bovendien niet wachten om in het Ajax-shirt te spelen, zo klinkt het.

Ajax is momenteel druk bezig met de komst van Gloukh van Red Bull Salzburg. De aanvallende middenvelder zou volgens De Telegraaf zelfs al persoonlijk rond zijn met de Amsterdammers, terwijl ook een deal met de Oostenrijkers slechts een kwestie van tijd zou zijn. Het Algemeen Dagblad spreekt deze berichtgeving echter tegen.

Artikel gaat verder onder video

Het Israëlische Ynet heeft opgevangen dat Gloukh met vrienden over zijn aanstaande transfer naar Ajax heeft gesproken. "Ik heb mijn persoonlijke voorwaarden bij Ajax vastgelegd voor de komende vijf jaar", zou de aanvallende middenvelder hebben gezegd. "Ik ben erg enthousiast om bij deze prestigieuze club te gaan spelen. Ik hoop en geloof dat de transfer met Salzburg deze week rond komt en dat ik naar Amsterdam kan gaan."

Red Bull Salzburg en Ajax onderhandelen nog over de transfersom voor Gloukh, die zelf niet kan wachten om in de Johan Cruijff Arena te gaan spelen. "Het is een grote eer voor mij en het Israëlische voetbal. Ajax is de enige club waar ik wil spelen. Het is een droom die uitkomt voor mij. Zodra de transfer rond is, reis ik af naar Nederland. Ik kijk nu al uit naar mijn eerste wedstrijd", aldus Gloukh.

Gloukh gaat fors salaris opstrijken bij Ajax

Het is de bedoeling dat Gloukh zijn handtekening zal gaan zetten onder een verbintenis die hem tot de zomer van 2030 vastlegt bij Ajax. Daar gaat ook een fraai salaris mee gepaard. In het contract kan zijn salaris door Champions League- en andere bonussen stapsgewijs oplopen tot 1,8 miljoen euro bruto per jaar.