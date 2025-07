Berghuis neemt verrassend besluit: ‘Ik dacht er vaker aan, dit vond ik een mooi moment’

doet tegenwoordig aan yoga, zo vertelt de ervaren middenvelder in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. De Ajax-speler probeert zich hierdoor, buiten de trainingen van de Amsterdammers om, fit en fris te houden, waardoor hij het einde van zijn carrière mogelijk wat langer kan uitstellen.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt voor Berghuis anders dan vorig jaar. De aanvaller annex middenvelder keerde onder Francesco Farioli terug van een kleine hernia in de onderrug, waardoor hij niet alles vanaf moment één kon meemaken. Dit seizoen, onder nieuwe oefenmeester John Heitinga, is Berghuis er wel al vanaf het begin bij.

De 33-jarige vulde zijn zomer dan ook iets anders in. “Mijn vriendin is midden augustus uitgerekend. We kwamen eerder uit Griekenland terug vanwege haar grote buik en de kleine die naar school moest. Daardoor was ik niet zoals voorgaande jaren pas een week voor de voorbereiding, maar drie weken eerder al terug in Nederland. Dat heeft me misschien een kleine voorsprong bezorgd”, begint hij.

Daarnaast begon Berghuis ook met iets anders, namelijk yoga. “Op advies van de club ook. Door die rug wil je ruimte in de heupen en alle spiergroepen houden. Als je het een jaar lang, twee keer 75 minuten in de week doet, kunnen die extra oefeningen daar heel erg bij helpen”, legt hij uit. “Ik dacht er vaker aan, maar dit vond ik een mooi moment. Ik weet het niet, ik wil gewoon zo lang mogelijk voetballen. Het ging altijd vanzelf en als dat ineens niet meer zo is, dan is dit iets waar je een stap in moet zetten. Dat heb ik gedaan”, zegt hij met een lach.