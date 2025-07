Ajax-ster dringt aan bij clubleiding: ‘Werk nou mee, ik wil die kant op’

wil dolgraag de overstap maken naar Chelsea. De verdediger heeft intern bij Ajax al aangedrongen dat hij wil vertrekken, vertelt Mike Verweij in Kick-off. Mochten de Amsterdammers Hato verkopen, kan veertig procent van de transfersom worden uitgegeven aan nieuwe spelers. Verweij stelt dat en Daley Blind daarvoor worden genoemd.

Woensdag kwam naar buiten dat Ajax een eerste bod van Chelsea op Hato had ontvangen, terwijl de verdediger zelf ook al een persoonlijk akkoord had bereikt. De Londenaren zouden een bedrag van veertig miljoen euro willen betalen, terwijl Ajax juist denkt aan een som van 55 tot 60 miljoen euro. In Kick-off stelt Verweij dat Hato zelf ‘heel graag’ naar Chelsea wil. “Ik krijg nu al signalen dat hij binnen Ajax aangeeft: ‘Werk nou mee, ik wil die kant op’. Dus Jorrel Hato wil die stap heel graag maken.”

Verweij verwacht dat Ajax geen 55 tot 60 miljoen euro gaat ontvangen voor Hato. “Je weet hoe dat gaat: veertig geboden, zestig gevraagd. Dan kom je ergens op de vijftig uit, misschien met nog wat bonussen en een percentage doorverkoop.” Daar kan Ajax volgens de clubwatcher eigenlijk geen nee tegen zeggen. “De halfjaarcijfers, dat wordt een bloedbad. Dat wordt een nettoverlies van tientallen miljoenen. Vijftig miljoen is gewoon heel veel geld voor Ajax. Komt het rond de vijftig uit, denk ik dat Ajax daarmee instemt.”

Mocht Ajax Hato verkopen, kan een deel van de transfersom opnieuw worden geïnvesteerd om de selectie te versterken. “Van al het geld dat binnenkomt, kan van elke euro veertig cent worden herbesteed.” Dat komt bij een transfersom van vijftig miljoen euro dus neer op een bedrag van twintig miljoen euro. “Dan is het verhaal dat Ajax een nieuwe linksback wil en dan wordt ook de naam van Daley Blind wel weer genoemd, die ook op zes zou kunnen spelen. Maar dan denk ik dat Ajax ook voor een rechter centrale gaat.”

Itakura genoemd bij Ajax

Volgens Verweij is de naam die dan wordt genoemd een ‘heel interessante’. “Het is ook een speler waar PSV heel lang mee bezig is geweest en dat is oud-Groningen-speler Ko Itakura. Hij is 27, dus dat is normaal gesproken weinig restwaarde. Maar binnen Ajax wordt gezegd: ‘Die jongen is zo ontzettend fit, dat je hem misschien na drie, vier jaar nog een keer kunt verkopen’. Hij schijnt voor zeven, acht miljoen op te halen te zijn.”