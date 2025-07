Ajax laat tweetal met doorlopend contract transfervrij naar Como vertrekken

Lyfe Oldenstam (18) en Miguel Joao da Silva (17) maken transfervrij de overstap van Ajax naar partnerclub Como, zo weet De Telegraaf. De talenten, die allebei nog over een doorlopend contract beschikken, sluiten in Italië aan bij het Onder 19-elftal van Como.

Ajax maakte eind 2024 bekend een samenwerking aan te gaan met het ambitieuze Como. De Amsterdammers werden als onderdeel van dit partnerschap uitgenodigd om deel te nemen aan de Como Cup, die momenteel plaatsvindt. Ook heeft Ajax besloten een tweetal talenten transfervrij naar de nummer tien van Italië te laten vertrekken.

De eerste is Oldenstam, een linksback die in 2020 overkwam van PEC Zwolle. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax, maar volgens De Telegraaf heeft hij nauwelijks perspectief in Amsterdam. Oldenstam maakte in april zijn debuut in het betaald voetbal, toen hij vlak voor tijd binnen de lijnen kwam in de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong Ajax.

Ook Da Silva gaat de overstap maken naar Noord-Italië. De vleugelspeler werd in 2022 door Ajax opgepikt en heeft nog een contract tot medio 2026, maar ook hij mag transfervrij vertrekken. De Portugees kwam afgelopen seizoen 26 keer in actie namens het Onder 17-elftal. Daarin scoorde hij vier doelpunten en gaf hij een assist.