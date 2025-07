Frits Barend weet zeker: ‘Als Ajax hem haalt, wordt het kampioen’

Ajax moet er alles aan doen om in huis te halen, zo stelt Frits Barend bij De Oranjezomer. Weten de Amsterdammers de Israëliër in te lijven, maken ze volgens de journalist een heel goede kans op het kampioenschap. Een week eerder stelde Barend nog dat Feyenoord kampioen zou gaan worden.

Ajax is momenteel druk bezig met de komst van Gloukh van Red Bull Salzburg. De aanvallende middenvelder zou volgens De Telegraaf zelfs al persoonlijk rond zijn met de Amsterdammers, terwijl ook een deal met de Oostenrijkers slechts een kwestie van tijd zou zijn. Het Algemeen Dagblad spreekt deze berichtgeving echter tegen.

Gloukh speelde voor zijn stap naar Salzburg bij Maccabi Tel Aviv. “Mijn neef in Israël, die groot Ajax-fan is, is helemaal over de toeren van enthousiasme”, begint Barend. “Hij zegt: ‘Als die speler naar Ajax komt, wordt het geweldig’. Het moet dus een fantastische speler zijn.” De eventuele komst van Gloukh heeft ook invloed op de voorspelling van Barend voor het kampioenschap. “Dan maken ze een grote kans om kampioen te worden.”

Opmerkelijk is dat Barend een week eerder nog geen rekening hield met een kampioenschap voor Ajax. “Ik denk dat Feyenoord kampioen wordt”, stelde hij destijds. “Ajax heeft een Spanjaard (Raúl Moro, red.) gekocht die ik niet ken, misschien is dat de ontbrekende schakel. Ik heb hem nog nooit zien voetballen. Maar Feyenoord heeft Steijn gekocht, dat vind ik een fantastische aankoop. PSV heeft Van Bommel gekocht, dat vind ik een fantastische aankoop. Ajax heeft die twee spelers niet. Dat waren dé Nederlandse spelers waarvan je zegt: die moet je hebben.”

