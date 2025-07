'Ajax sluit terugkeer van Daley Blind niet uit'

Ajax sluit een terugkeer van komende zomer niet uit. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant blijft de naam van de inmiddels 35-jarige verdediger 'rondzingen' in de hoofdstad.

Heitinga liet vanuit het trainingskamp van Ajax in Como al weten dat de huidige defensie van Ajax wat ervaring mist. "We zijn nog op zoek naar een stukje leiderschap in dit team, naar een aantal posities”, sprak de oefenmeester, die ook met een voorbeeld kwam. "Het zou erg lekker zijn als ieder team een Virgil van Dijk heeft. Virgil is een natuurlijke leider. Als je kijkt hoe belangrijk hij is voor Liverpool, beheerst hij die eigenschappen. Het liefst heeft elke trainer een Virgil van Dijk in zijn ploeg, dus ik ook.”

Artikel gaat verder onder video

De kersvers oefenmeester van Ajax weet dat de captain van Liverpool, met wie hij afgelopen seizoen samenwerkte, niet de overstap naar Amsterdam gaat maken, maar mogelijk doet een andere Nederlander dat wel. Het Algemeen Dagblad stelt namelijk dat de naam van Blind blijft 'rondzingen' bij Ajax. De inmiddels 35-jarige linkspoot speelt sinds de zomer van 2023 voor het Spaanse Girona en is daar regelmatig basisspeler. De voormalig Ajacied heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog eens terug wil keren bij 'zijn' Ajax. Nu lijkt Ajax ook niet onwelwillend tegenover een nieuwe terugkeer van Blind te staan.

Tegenover het AD liet Davy Klaassen al weten dat hij zijn vriend Blind liever vandaag dan morgen ziet terugkeren bij Ajax. Als Daley komt, moet dat zijn omdat hij kwaliteit toevoegt. En ik ben ervan overtuigd dat hij nog steeds heel veel kan toevoegen aan Ajax, anders ben je ook geen basisspeler in één van de beste competities van de wereld.”

