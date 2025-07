Heitinga noemt zeer opvallende naam bij bespreken transferplannen Ajax

Ajax hoopt zich de komende weken nog te versterken met een speler die leiderschap met zich meebrengt, zo bevestigt John Heitinga tegenover ESPN. Met het vertrek van zijn de Amsterdammers namelijk hun absolute leider verloren. Heitinga noemt als voorbeeld van een natuurlijke leider waar hij mee heeft samengewerkt.

Ajax nam deze zomer na anderhalf jaar afscheid van Henderson, die transfervrij naar het Engelse Brentford vertrok. Daarmee zagen de Amsterdammers niet alleen hun controlerende middenvelder, maar ook absolute leider op en naast het veld de club verlaten. Het gat dat de Engelsman achterlaat, is volgens Heitinga niet makkelijk op te vangen.

“Meerdere spelers nemen die leiderschapsrol op zich. Maar we zijn bezig met Alex Kroes en Marijn Beuker om een puzzelstukje te vinden”, stelt de oefenmeester. “We zijn aan het kijken wat er eventueel gaat gebeuren en waar we onze selectie van een kwaliteitsinjectie willen voorzien. We zijn nog op zoek naar een stukje leiderschap in dit team, naar een aantal posities”, maakt Heitinga duidelijk. Verder wil hij niet op de transferplannen van Ajax ingaan.

Afgelopen seizoen werkte Heitinga bij Liverpool samen met Van Dijk, die hij als een ‘echte aanvoerder’ omschrijft. “Het zou erg lekker zijn als ieder team een Virgil van Dijk heeft”, stelt de trainer van Ajax. “Virgil is een natuurlijke leider. Als je kijkt hoe belangrijk hij is voor Liverpool, beheerst hij die eigenschappen. Het liefst heeft elke trainer een Virgil van Dijk in zijn ploeg, dus ik ook.” Heitinga weet ook dat de aanvoerder van Liverpool niet naar Amsterdam gaat komen, maar hoopt wel een vergelijkbaar type op het niveau van Ajax te vinden.

