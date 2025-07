Ajax zet ‘ferme stap’ richting komst Gloukh

Ajax is op hoofdlijnen tot een persoonlijk akkoord gekomen met , zo weet De Telegraaf. Terwijl de Israëliër zich voorbereidde op het Champions League-voorrondeduel met Brann Bergen (1-4 winst), bereikte Alex Kroes met zijn management een akkoord op hoofdlijnen over een contract tot medio 2030.

Gloukh is hard op weg naar Ajax. De middenvelder sprak eerder deze week al zijn mond voorbij in een interview met The Jerusalem Post. “Ajax is een van de meest historierijke Europese clubs en ik wil mijn stijl, identiteit en trots voor mijn land naar hun middenveld brengen”, gaf de 21-voudig international toen aan. Van een persoonlijk akkoord of een deal tussen Ajax en Red Bull Salzburg was toen alleen nog geen sprake.

Dat eerste is nu volgens De Telegraaf, op hoofdlijnen, wel het geval. Zodra de afspraken goed op papier zijn gezet, ligt er voor Gloukh een contract tot medio 2030 klaar in de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige zal dan een salaris van een miljoen euro netto gaan verdienen. Door middel van bonussen, waaronder voor het bereiken van de Champions League, kan dit oplopen tot 1,8 miljoen euro.

Alex Kroes zal zich na het akkoord met Gloukh ook weer bij Red Bull Salzburg gaan melden, om ook met die club een deal te sluiten. De verwachting is dat een akkoord met de Oostenrijkse topclub slechts een kwestie van tijd is, aangezien beide clubs het al redelijk eens lijken te zijn over de transfersom. Deze zal rond de vijftien miljoen euro exclusief bonussen komen te liggen.

