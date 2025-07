Gloukh praat zijn mond voorbij over Ajax

staat in de belangstelling van Ajax en lijkt de volgende aanwinst te gaan worden van de club. Dat blijkt al helemaal uit het laatste interview van de spelmaker, die praat alsof hij al speler van Ajax is.

De Amsterdammers gaan naar alle waarschijnlijkheid een bedrag van vijftien miljoen euro neertellen voor de Israëliër, wat kan oplopen naar achttien miljoen euro. Er waren al geruchten dat er een akkoord was tussen Ajax en zijn huidige werkgever Red Bull Salzburg, maar die worden door Johan Inan ontkracht. Uit het laatste interview van Gloukh blijkt echter dat een transfer niet lang op zich kan laten wachten.

De creatieveling kiest namelijk bijzondere woorden uit om zijn eventuele aanstaande transfer naar Amsterdam te beschrijven, in gesprek met The Jerusalem Post. "Het is een eer om Israël te vertegenwoordigen, waar ik ook naar toe ga. Ajax is een van de meest historierijke Europese clubs en ik wil mijn stijl, identiteit en trots voor mijn land naar hun middenveld brengen." Gloukh hoopt een voortrekkersrol te kunnen krijgen, waarmee hij zijn thuisland op de kaart zet. "Ik wil aantonen dat Israëlische voetballers op het hoogste niveau kunnen slagen. Deze stap naar Ajax is meer dan een transfer, het is een boodschap."

Zijn zaakwaarnemer, Shachar Greenberg, is iets minder stellig over de transfer. "Ajax is een goede optie. We zijn bezig met de onderhandelingen, elke partij moet er tevreden uitkomen. Voordat Oscar bij Salzburg ging spelen, was Ajax eigenlijk al onze eerste keus. Klaas-Jan Huntelaar nam toen contact met ons op." De woorden van Gloukh zelf sluiten niet helemaal aan bij de teksten van zijn zaakwaarnemer. Praat de Salzburg-middenvelder zijn mond voorbij of is dit een typisch gevalletje lost in translation?

