Johan Inan komt plots met ander geluid over Gloukh-akkoord Ajax

Bij Ajax wordt er ontkent dat er een akkoord is bereikt over de transfer van . Dat stelt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Wel hoort Inan vanuit 'allerlei hoeken' dat Ajax wél een akkoord heeft bereikt over de Israëlische spelmaker.

Vorige week donderdag werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. De Amsterdammers zouden zich zowel bij het management van de speler als bij zijn werkgever Red Bull Salzburg hebben gemeld. De Amsterdammers zouden zaterdagavond laat een akkoord hebben bereikt met de Oostenrijkers over een transfersom van vijftien miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen.

Inan heeft de berichten over een akkoord ook meegekregen, maar trapt nog even op de rem. "Ik heb vanuit allerlei hoeken de bevestiging gehoord over een deal gehoord, maar niet vanuit Ajax", laat de clubwatcher weten in de AD Voetbalpodcast. "Het is nu zondagavond en bij Ajax ontkennen ze nog steeds dat er een akkoord ligt. Sterker nog: ze durven zich ook nog niet rijk te rekenen. Er wordt gewerkt aan een deal en ze hebben goede hoop, maar alle verhalen dat het al rond zou zijn, zijn afgedaan als onzin."

Wel verwacht Inan dat Ajax Gloukh op korte termijn zal gaan presenteren. Mike Verweij van De Telegraaf liet zondag nog weten dat de presentatie nog even kon duren. "Afspraken met Salzburg moeten tot in detail worden uitgewerkt en op papier worden gezet. Dan nog een definitief akkoord met de speler bereiken", liet hij weten. Toch is een akkoord met de 21-jarige middenvelder niet ver weg. In de Johan Cruijff ArenA ligt een contract tot medio 2030 klaar voor de Israëliër.

