Ajax sorteert voor op vertrek Taylor en wil Israëliër inlijven

Ajax heeft concrete interesse in , middenvelder van Red Bull Salzburg. Dat weet De Telegraaf donderdag te melden. De Israëliër kan de opvolger worden van , die deze zomer mogelijk vertrekt.

Ajax heeft zich zowel bij het management van de speler gemeld als ook bij zijn werkgever RB Salzburg. Dat melden bronnen rondom de Oostenrijkse club aan De Telegraaf. De activiteit van de Amsterdammers op de transfermarkt is het gevolg van de besparingen die de club recentelijk heeft gedaan, onder andere door overbodige spelers uit te zwaaien. Ook vonden oud-spelers Mohamed Kudus, Francisco Conceiçao en Azor Matusiwa een nieuwe club, waar Ajax financieel van meeprofiteerde.

Gloukh is een 21-jarige middenvelder die voornamelijk als nummer tien speelt. Ook kan hij als linksbuiten uit de voeten. In Oostenrijk maakt hij een gestage ontwikkeling door: in 2023/24 was hij goed voor zeven goals en vijftien assists, het afgelopen seizoen scoorde hij tien keer en gaf hij vijf beslissende passes. Gloukh speelde tot januari 2023 voor Maccabi Tel Aviv en heeft 23 interlands voor Israël achter zijn naam staan. Onlangs speelde de creatieveling nog op het WK voor clubteams.

Het is nog onduidelijk of Gloukh een haalbare optie is. Zo niet, schakelt Alex Kroes naar de volgende naam op de lijst. Het lijkt er in ieder geval op dat Ajax op zoek is naar een type-Taylor, aangezien Gloukh sterk in de passing is, een goede dribbel heeft en zijn doelpunten meepikt.

