Ajax betaalt maximaal 18 miljoen voor Gloukh, die topsalaris gaat verdienen

De transfer van naar Ajax zal niet lang op zich laten wachten. Volgens journalist Fabrizio Romano is er een akkoord gesloten met Red Bull Salzburg over een transfersom van vijftien miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot achttien miljoen. Witte rook wordt volgende week verwacht.

Afgelopen donderdag werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. De Amsterdammers zouden zich zowel bij het management van de speler als bij zijn werkgever Red Bull Salzburg hebben gemeld. Dat Ajax weer bezig is met een inkomende transfer kan niet los worden gezien van de besparingen die club recentelijk heeft gedaan. Zo zwaaide de club de nodige overbodige spelers uit.

Inmiddels lijkt een overgang van de 21-jarige Israëliër in kannen en kruiken. De Telegraaf sprak zondagochtend al de verwachting uit dat Gloukh aanstaande dinsdag al niet meer met Red Bull Salzburg mee zal reizen naar Noorwegen voor het treffen met SK Brann Bergen in de tweede voorronde van de Champions League. Waarschijnlijk meldt de Israëlisch international zich zeer spoedig in Amsterdam voor de medische keuring en de afronding van de transfer.

Salaris Gloukh bij Ajax

Ajax nadert ook een akkoord met Gloukh over de persoonlijke voorwaarden. Het is de bedoeling dat de aanvallende middenvelder zijn krabbel zal gaan zetten onder een verbintenis tot medio 2030. In het contract kan zijn salaris door Champions League- en andere bonussen stapsgewijs oplopen tot 1,8 miljoen euro bruto.

Presentatie Gloukh kan nog even duren

Clubwatcher Mike Verweij stelt op X dat de presentatie van Gloukh nog wel even kan duren. "Afspraken met Salzburg moeten tot in detail worden uitgewerkt en op papier worden gezet. Dan nog een definitief akkoord met de speler bereiken", aldus de journalist, die stelt dat er vervolgens juristen aan te pas komen waarna de medische keuring kan plaatsvinden.

