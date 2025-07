‘Houding Alex Kroes kost Ajax miljoenentransfer’

1. FC Köln heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen met Ajax over , zo weet Patrick Berger van het Duitse Sky. De Amsterdammers zouden een te hoog bedrag verlangen voor de Turkse stopper, die al persoonlijk rond was met de Duitse club.

Ajax leek deze zomer na drie seizoenen afscheid te gaan nemen van Kaplan. De 22-jarige verdediger kwam in 2022 over van Trabzonspor voor 9,5 miljoen euro, maar wist in Amsterdam nooit een vaste basisplaats te veroveren. Köln was concreet voor de Turk, waarmee ook een persoonlijk akkoord werd bereikt. Een deal met Ajax blijft echter uit.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft volgens Berger alles te maken met de houding van Kroes in de onderhandelingen, die moeizaam verlopen. De technisch directeur is namelijk bereid een verlies te accepteren op de mandekker, maar zet alsnog in op een bedrag van zes miljoen euro. Voor Köln is dat bedrag te hoog, waardoor de club uit het westen van Duitsland zich nu heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Köln is nog wel naarstig op zoek naar een nieuwe centrumverdediger en komt daarvoor nu uit bij Calvin Brackelmann van SC Paderborn. Toch blijft Kaplan nog wel in beeld bij de promovendus. Mocht Ajax nog zakken in de vraagprijs, is de kans aanwezig dat Köln zich opnieuw in Amsterdam zal gaan melden.

🔴⚪️ Update Ahmetcan Kaplan (22/🇹🇷): Die Gespräche zwischen dem 1. FC Köln und Ajax stocken und gestalten sich als schwierig. #Effzeh zieht sich aktuell zurück. Grund: In den Verhandlungen mit Amsterdam findet man bislang keine Lösung. Ajax will verkaufen und fordert rund €6m.… — Patrick Berger (@berger_pj) July 23, 2025

