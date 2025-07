'Kaplan staat voor vertrek bij Ajax na persoonlijk akkoord'

De wegen van en Ajax zullen deze zomer hoogstwaarschijnlijk gaan scheiden. Het Duitse Sky Sport weet te melden dat de 22-jarige Turkse verdediger een persoonlijk akkoord bereikt heeft met 1. FC Köln. Beide clubs zullen echter nog wel een akkoord moeten bereiken over de transfersom.

Kaplan kwam in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor naar Ajax. Sindsdien is de jonge verdediger veel geplaagd door blessures en kwam hij, terwijl hij fit was, ook lang niet altijd aan veel speeltijd toe. In totaal kwam Kaplan tot 25 duels in Ajax 1, waarvan de meeste in het afgelopen seizoen, onder Francesco Farioli.

Artikel gaat verder onder video

Een onverdeeld succes werd het verblijf van Kaplan bij Ajax dus niet. Het is niet voor niets dat Ajax bereid is om een miljoenenverlies te accepteren op de Turkse linkspoot. Inmiddels komt de interesse voor Kaplan ook op gang, want in navolging van Galatasaray wil ook FC Köln de verdediger inlijven. De Duitse club, die afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga, legde zelfs al een bod neer bij de Amsterdamse club.

Ajax en FC Köln zijn nog altijd in gesprek over een transfersom, aangezien er momenteel sprake is van een gat tussen vraag en aanbod. De Amsterdammers zouden een vraagprijs hanteren van naar verluidt 6,5 miljoen euro voor de Turkse verdediger. Het is niet bekend wat het eerste bod van Die Geißböcke bedroeg.

FC Köln wil Kaplan echter wel zo snel mogelijk inlijven, zo schrijft Sky Sport. Hoewel er op het gebied van transfersom nog geen akkoord ligt, heeft de club wel op ander vlak succes. De gesprekken met Kaplan zelf zijn de goede kant op gegaan en er ligt inmiddels een persoonlijk akkoord met de zevenvoudig international van Turkije Onder 21.

🚨🔴⚪️ Der 1. FC Köln bastelt unter Hochdruck an einer Verpflichtung von Ahmetcan Kaplan (22/🇹🇷). Die Geißböcke sind in den letzten Stunden in den Gesprächen vorangekommen und haben mittlerweile eine grundsätzliche EINIGUNG mit dem Spieler erzielt. 🐐 #Effzeh muss aber noch mit… pic.twitter.com/r5cN8nVawy — Patrick Berger (@berger_pj) July 22, 2025

