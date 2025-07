'Duitse club mengt zich in strijd om Ahmetcan Kaplan'

Naast Galatasaray heeft ook 1. FC Köln zich gemeld voor van Ajax. De Turkse verdediger heeft volgens de sportjournalist Yagiz Sabuncuoglu uit zijn thuisland twee opties deze zomer.

Kaplan kwam in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor naar Ajax. Sindsdien is de jonge verdediger veel geplaagd door blessures en kwam hij, terwijl hij fit was, ook lang niet altijd aan veel speeltijd toe. In totaal kwam Kaplan tot 25 duels in Ajax 1, waarvan de meeste in het afgelopen seizoen, onder Francesco Farioli.

Artikel gaat verder onder video

Eerder bracht Sabuncuoglu naar buiten dat Galatasaray zich officieel heeft gemeld bij Ajax voor de 22-jarige verdediger. De Amsterdammers zouden een vraagprijs van 6,5 miljoen euro hebben bepaald en er zouden gesprekken zijn opgestart tussen beide clubs.

Galatasaray, dat op zoek is naar Turks talent, heeft er inmiddels een concurrent bijgekregen in de strijd om Kaplan, meldt Sabuncuoglu. 1. FC Köln uit de Bundesliga zou zaterdag een gesprek hebben gevoerd met de speler.

Evet. Köln ve Galatasaray. İki talibi var şu an Ahmet Can'ın. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 19, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗