'Ajax accepteert fors miljoenenverlies op Ahmetcan Kaplan'

Galatasaray heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor . Dat meldt de Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu op X. De Amsterdamse club zou volgens de journalist een vraagprijs hanteren van 6,5 miljoen euro, waarmee de Amsterdammers een fors verlies leiden op de Turkse verdediger.

In de zomer van 2022 telde Ajax een transfersom van 9,5 miljoen euro neer om de inmiddels 22-jarige Kaplan over te nemen van Trabzonspor, waarvoor hij op dat moment nog maar achttien officiële wedstrijden achter zijn naam had staan. Het eerste seizoen van de verdediger viel door een zware knieblessure echter volledig in het water. Pas in oktober 2023 maakte hij zijn eerste officiële speelminuten voor de Amsterdammers, namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In februari 2024, bijna twee jaar nadat hij werd aangetrokken, volgde Kaplans debuut in Ajax 1.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen bleef Kaplan grotendeels gevrijwaard van verder fysiek leed, toch deed trainer Francesco Farioli nauwelijks een beroep op hem. De Italiaanse oefenmeester maakte in slechts twaalf wedstrijden gebruik van de Turkse verdediger. De kans is dan ook groot dat Kaplan komende zomer terugkeert naar zijn vaderland Turkije.

Eind juni werd al bekend dat Galatasaray, dat afgelopen seizoen op indrukwekkende wijze beslag legde op de landstitel, bij Ajax heeft geïnformeerd naar de voorwaarden waartegen de verdediger is op te halen. Destijds werd gesteld dat Ajax een vraagprijs hanteerde van tussen de negen en de tien miljoen euro. Nu blijkt deze een stuk lager te liggen. Sabuncuoglu schrijft op X namelijk dat Ajax een transfersom van 6,5 miljoen euro heeft gevraagd. Daarmee lijdt de club drie miljoen euro verlies op de centrale verdediger. De journalist meldt bovendien dat de officiële gesprekken en de onderhandelingen zijn gestart.

ÖZEL | Galatasaray, Ahmet Can Kaplan için Ajax ile resmi temas kurdu. Ajax, 6.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Resmi görüşmeler ve bonservis pazarlıkları başladı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 9, 2025

