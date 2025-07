Telegraaf en Algemeen Dagblad hebben compleet andere informatie over Gloukh-transfer naar Ajax

De Telegraaf wist donderdagavond te melden dat Ajax op hoofdlijnen tot een persoonlijk akkoord met is gekomen. Johan Inan van het Algemeen Dagblad spreekt dat in de AD Voetbalpodcast echter compleet tegen. Woensdag stond de Israëliër ook gewoon in de basis tijdens het duel SK Brann - RB Salzburg (1-4).

De transfer van Gloukh naar Ajax hangt al een tijdje in de lucht. De creatieveling, die voornamelijk de nummertienpositie bezet, zou de opvolger kunnen worden van Kenneth Taylor. Laatstgenoemde geeft wel naar verluidt aan dat Ajax momenteel te hoog in de boom voor hem zit. Maar zelfs als Taylor blijft, lijkt Gloukh een welkome versterking voor de Amsterdammers.

Deze week praatte de speler van Salzburg al zijn mond voorbij, door eigenlijk al te praten alsof de transfer naar Ajax al rond is. "Ajax is een van de meest historierijke Europese clubs en ik wil mijn stijl, identiteit en trots voor mijn land naar hun middenveld brengen", zei hij tegen The Jerusalem Post. Volgens De Telegraaf heeft Ajax nu in ieder geval op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord met de speler.

Inan gaat daar in de AD Voetbalpodcast echter flink tegenin. Volgens de journalist is er nog niks rond. "Dat Gloukh in de basis, onderstreept ons verhaal dat het nog niet rond is. Nogmaals, zowel met de speler als met de club is er nog geen overeenstemming bereikt." Mike Verweij stelde ook al eerder dat beide clubs een transfersom van vijftien miljoen euro goed vonden, maar ook daar sluit Inan zich niet bij aan. "Er ligt geen akkoord. Vijftien miljoen euro is de vraagprijs die Red Bull Salzburg hanteert. Het spreekt voor zich dat Kroes hoopt daar nog iets van af te snoepen." Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad is Ajax 'slechts één van de opties die Gloukh heeft'. Er zou dus nog veel moeten gebeuren om de overstap compleet te maken.

