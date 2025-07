Ajax lijnrecht tegenover sterspeler: ‘Vindt vraagprijs veel te hoog’

Ajax heeft zich de woede van op de hals gehaald door een vraagprijs van 30 tot 35 miljoen euro te hanteren, zo stelt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De entourage van de middenvelder vindt dit bedrag veel te hoog. Inan verwacht dat Taylor daardoor niet zal vertrekken deze zomer.

Vorige week werd duidelijk dat het FC Porto van Francesco Farioli zich met een bod bij Ajax had gemeld voor de diensten van Taylor. De Portugezen hadden een bedrag van vijftien miljoen euro exclusief bonussen over voor de middenvelder, wat door Ajax lachend van tafel werd geveegd. De nummer twee van Nederland mikt op een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

“Het is ook nog maar de vraag of ze terugkomen”, geeft Inan aan. Porto maakte namelijk deze week de komst van een andere middenvelder, Victor Froholdt, bekend. Farioli zou Taylor er alsnog graag bij hebben, maar zijn club heeft ook geen oneindig budget. “De gedachte was eerst dat Porto voor Taylor terug zou komen, ook omdat ze Conceição hebben verkocht. Dat geld zouden ze dan gebruiken voor een verhoogde bieding, maar daar fietste deze heel talentvolle jongen (Froholdt, red.) tussendoor. Daar zijn ze voor gegaan.”

Hoewel Inan niet uitsluit dat Porto zich alsnog voor Taylor gaat melden, benadrukt hij dat de prioriteit van Os Dragões nu bij andere posities ligt. Dat de middenvelder nu mogelijk zijn transfer misloopt, zijn hij en zijn entourage allesbehalve gelukkig mee. “In het kamp van Taylor vinden ze 30 tot 35 miljoen veel te veel”, maakt Inan duidelijk, waarna hij nogmaals aangeeft te ‘twijfelen’ of Taylor daadwerkelijk gaat vertrekken bij Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗