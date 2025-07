'Hato bereikt persoonlijk akkoord en maakt vertrekwens kenbaar'

heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Chelsea over een transfer. Dat meldt Fabrizio Romano woensdagavond op X. Volgens de Italiaanse transferexpert heeft de talentvolle verdediger zelfs al te kennen gegeven bij Ajax dat hij de overstap naar The Blues wil maken. Ajax en Chelsea onderhandelen nog wel over de transfersom van naar verluidt veertig miljoen euro.

Hato staat te boek als een van de grootste talenten die Ajax rijk is. Het is dan ook niet vreemd dat de negentienjarige verdediger op de nodige interesse kan rekenen. Eerder deze zomer werd de linksback annex centrumverdediger al in verband gebracht met Arsenal en Liverpool, maar het is Chelsea dat het meest concreet voor hem is.

Vorige week werd al duidelijk dat de kersverse wereldkampioen had geïnformeerd naar Hato. Inmiddels zijn die contacten geïntensiveerd. Zo liet zaakwaarnemer Humphry Nijman weten tegenover De Telegraaf dat Chelsea zich heeft gemeld bij Ajax en dat de verdediger in gesprek met is met de Engelse topclub. Volgens Romano heeft de linksbenige verdediger een akkoord bereikt over een akkoord en heeft hij aan Ajax laten weten dat hij naar de Premier League wil vertrekken.

De transfer moet nog wel verder zijn beslag krijgen, aangezien de clubs nog onderhandelen over een transfersom. Romano stelt dat er op dit moment een transfersom van veertig miljoen euro op tafel ligt voor Hato. De onderhandelingen over het bedrag zouden ondertussen wel in de afrondende fase zijn aangekomen.

Hato, die bij Ajax nog een contract tot medio 2028 heeft, maakte begin 2023 zijn debuut in de hoofdmacht en had een paar maanden later al een basisplaats te pakken in het elftal van toenmalig interim-trainer John Heitinga. De verdediger zette zijn goede ontwikkeling door en was in het dramatische seizoen 2023-2024 een van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff. Inmiddels heeft de centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, liefst 111 wedstrijden in het Ajax-shirt achter zijn naam. Daarnaast speelde hij zes interlands voor het Nederlands elftal.

Ajax verlangt 55 tot 60 miljoen euro voor Hato

Update 23 juli 22.22 uur - Volgens Romano ligt er momenteel een transfersom van veertig miljoen euro voor Hato op tafel, Ajax zou echter meer verlangen voor de verdediger. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf melden bronnen rondom Ajax dat de Amsterdammers inzetten op een transfersom tussen de 55 en 60 miljoen euro.

🚨💣 Chelsea have reached agreement on personal terms with Jorrel Hato and the defender has asked Ajax to leave!



Negotiations advancing to final stages, as fee discussed now is around €40m.



Hato informed Ajax management and the manager of his clear desire to join #CFC. pic.twitter.com/pmecGVVEZU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025

