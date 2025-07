Opvallende beelden van Ajax-spelers in het zwembad: 'Boys will be boys'

De spelers van Ajax vermaken zich in Italië. De ploeg van John Heitinga neemt deel aan de Como Cup en de spelers verzetten de zinnen met een spelletje in het zwembad.

Ajax laat op sociale media beelden zien van de spelers, die in teams tegen elkaar strijden in het zwembad. De spelers koppen eerst een bal naar hun ploeggenoten, waarna die in een wasmand moet belanden.

Artikel gaat verder onder video

Te zien is dat Davy Klaassen en Owen Wijndal het oneens zijn wanneer een kopbal van Klaassen via de zijkant van de wasmand 'naast' gaat. “Boys will be boys”, schrijft Ajax bij de video.

Ajax plaatste zich donderdag voor de finale van de Como Cup, door Celtic met 5-1 te verslaan. In de eindstrijd nemen de Amsterdammers het op tegen Como. De wedstrijd tegen de gastheer van het vriendschappelijke toernooi begint om 20.00 uur.