Ajax hoopt nog altijd zeer spoedig de transfer van af te ronden, maar er is nog altijd niet gerust op. Inmiddels zorgt de transfer van de Israëlische middenvelder voor 'Richarlison-vibes', zo klinkt het in De Telegraaf. Inmiddels zitten VfB Stuttgart en RB Leipzig op het vinkentouw voor de 21-jarige creatieveling.

Ajax is momenteel druk bezig met de komst van Gloukh van Red Bull Salzburg. De aanvallende middenvelder zou volgens De Telegraaf zelfs al persoonlijk rond zijn met de Amsterdammers, terwijl ook een deal met de Oostenrijkers slechts een kwestie van tijd zou zijn. Het Algemeen Dagblad spreekt deze berichtgeving echter tegen. Zelf zou Gloukh al tegen vrienden hebben gezegd dat hij 'erg enthousiast' is om voor het 'prestigieuze' Ajax te spelen.

Achter de schermen wordt er volgens zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die Shachar Greenberg, de vaste zaakwaarnemer van de 21-jarige Israëliër, bijstaat, hard gewerkt door alle partijen om de transfer naar Ajax af te ronden. "We willen de deal zo snel mogelijk afronden", reageert ze tegenover De Telegraaf.

Glouk zelf zou inmiddels al een persoonlijk akkoord hebben met Ajax, waardoor het wachten is op een overeenkomst tussen de Amsterdamse club en Red Bull Salzburg. Het definitieve akkoord laat echter al enkele dagen op zich wachten en dat zorgt voor onrust bij de fans, die zich afvragen waarom er nog geen definitieve klap op de overgang is gegeven.

Gloukh-transfer zorgt voor 'Richarlison-vibes' bij Ajax

Ook in de Johan Cruijff ArenA neemt de nervositeit toe. "Het zorgt in Amsterdam en omstreken voor Richarlison-vibes", schetst De Telegraaf. De Braziliaanse aanvaller, die tegenwoordig uitkomt voor Tottenham Hotspur, was in 2017 hard op weg naar Ajax. De transfer van naar verluidt 12,4 miljoen euro werd destijds echter gekaapt door Watford, dat de Braziliaan een jaar later verkocht aan Everton voor veertig miljoen euro.

"Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars zei later flink te hebben gebaald van de stroperigheid in de organisatie en de zuinigheid van de raad van commissarissen. Daar lijkt Alex Kroes nu ook mee te maken te hebben", aldus De Telegraaf. Volgens de krant zitten Bundesliga-clubs VfB Stuttgart en RB Leipzig inmiddels op het vinkentouw voor Gloukh. "Als Ajax niet doorpakt, dan willen de Bundesliga-clubs toeslaan. Een voordeel voor Kroes is dat Gloukh vooralsnog het liefst naar Ajax wil."