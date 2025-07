Ajax-target Gloukh vervult glansrol in Champions League-duel Red Bull Salzburg

heeft woensdagavond in de tweede voorronde van de Champions League een vleugje van zijn klasse getoond bij Red Bull Salzburg. In het duel met SK Brann gaf de Israëlische smaakmaker een fraaie assist op de 1-1 van Dorgeles Nene middels een heerlijk boogballetje.

Vorige week werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. Inmiddels dis duidelijk dat Ajax naar alle waarschijnlijkheid en bedrag van vijftien miljoen euro neertellen voor de Israëliër, wat kan oplopen naar achttien miljoen euro. Er waren al geruchten dat er een akkoord was tussen Ajax en zijn huidige werkgever Red Bull Salzburg, maar die worden door Johan Inan ontkracht. Uit het laatste interview van Gloukh blijkt echter dat een transfer niet lang op zich kan laten wachten.

Artikel gaat verder onder video

Aanvankelijk leek het erop dat Gloukh niet bij de wedstrijdselectie van Red Bull Salzburg voor het duel met SK Brann in de voorronde van de Champions League te zitten. De 21-jarige spelmaker ontbrak namelijk op de lijst van de UEFA. Deze berichtgeving werd al snel tegengesproken door Rouven Schröder, sportief directeur van Red Bull Salzburg, die aankondigde dat Gloukh mee zou reizen naar het Scandinavische land.

Trainer Thomas Letsch besloot in Noorwegen 'gewoon' een beroep te doen op Gloukh en daar zal de Duitse oefenmeester geen spijt van hebben gehad. Al vroeg in het duel kwam Red Bull Salzburg op een 1-0 achterstand door een treffer van Sævar Atli Magnússon. Na rust stelden de Oostenrijkers orde op zaken. Na iets minder dan een uur spelen maakte Dorgeles de gelijkmaker voor de Oostenrijkse topclub. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar Ajax-target Gloukh. De middenvelder bracht Dorgeles middels een zeer leep boogballetje in stelling, waarna hij de 1-1 kon binnen schieten.

De ban was daarmee gebroken voor Red Bull Salzburg, dat zich vervolgens een goede uitgangspositie verschafte. In het restant van de wedstrijd liepen de Oostenrijkers uit naar een 1-4 voorsprong door treffers van Karim Onisiwo, voormalig PSV'er Yorbe Vertessen en Maurits Kjaergaard. Gloukh werd na 87 minuten spelen vervangen door Kerim Alajbegovic.

Nene Dorgeles | Brann 1-1 Red Bull Salzburg



Brilliant assist by Oscar Gloukhpic.twitter.com/OkVSjq8r63 — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 23, 2025

