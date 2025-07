Ajax-fans slachten verdediger voor onthutsend optreden tegen Como

speelt een onthutsend slechte wedstrijd met Ajax tegen Como. De Braziliaanse linksback kreeg in het eerste halfuur geen grip op , die halverwege de eerste helft een penalty meekreeg door een overtreding van Rosa. De fans van Ajax zijn verre van gelukkig met het optreden van hun verdediger.

Ajax neemt het zondagavond in Italië op tegen Como in de finale van de Como Cup. Daarin hebben de Amsterdammers en met name Rosa het bijzonder lastig. Gedurende het eerste kwart van de wedstrijd werd de Braziliaan al zeer eenvoudig uitgespeeld door Addai, maar zijn inzet werd gekeerd door Remko Pasveer.

Artikel gaat verder onder video

Na 26 minuten moest Ajax wel capituleren na een fout van Rosa. Addai probeerde zijn directe tegenstander uit te spelen, maar de verdediger liet zijn voet staan en haalde de buitenspeler naar het gras. Uit de daaropvolgende strafschop zette Nico Paz de Italianen op 1-0.

De supporters van Ajax zijn allerminst te spreken over het optreden van hun verdediger. “Addai laat Rosa alle hoeken van het veld zien. Oef, oef, oef”, schrijft een fan op X. “Rosa wordt keer op keer gewoon voorbij gelopen alsof het niks is…”, concludeert een ander. “Gaaei en Rosa zijn gewoon precies hetzelfde, kunnen beide voor geen meter verdedigen”, voegt een derde eraan toe.