Prominente afwezige bij Ajax suggereert naderende transfer

Ajax speelt zondagavond de finale van de Como Cup. John Heitinga kiest daarin, zoals aangekondigd, voor een zeer gewijzigde opstelling. De afwezigheid van twee namen is echter opvallend te noemen.

Kenneth Taylor en Jorrel Hato kregen na het EK van Jong Oranje extra tijd om wat tot rust te komen. Tot de vorig wedstrijd maakten zij geen deel uit van de selectie van Ajax, maar vanavond wilde Heitinga weer over het tweetal beschikken. Hato zou naar verwachting 45 minuten kunnen spelen. Taylor is er zondag weer bij, maar Hato ontbreekt nog.

Artikel gaat verder onder video

AD-journalist Johan Inan zegt dat dit niks te maken heeft met de status van de onderhandelingen met Chelsea, maar dat het een verband heeft met de transferperikelen lijkt duidelijk. Hato zou zelf aan de clubleiding hebben gevraagd om niet mee te spelen zondagavond, om zijn transferdroom richting de wereldkampioen in leven te houden.

Verder is Anton Gaaei een opvallende aanwezige. Tegen Celtic (5-1) speelde hij nog de hele wedstrijd, zondag is de Deen er helemaal niet bij. Mogelijk speelt daar ook iets op de achtergrond. Er waren verder twijfels over de beschikbaarheid van Mika Godts na een laat opgelopen blessure in de wedstrijd tegen de Schotten, maar de Belg zit zondag 'gewoon' op de bank.

🔒 Locked in.



Our starting XI for the #ComoCup final. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 27, 2025