'Wezenloze' speler op trainingsveld Ajax gezien: 'Pak die twintig miljoen'

Mike Verweij zet zijn vraagtekens bij de huidige mentale staat van . Volgens de clubwatcher loopt de Ajax-spits een beetje 'wezenloos' over het trainingsveld, alsof hij niet heel gelukkig zou zijn. Verweij zou een potentiële transfer van Brobbey met beide handen aangrijpen.

De bonkige aanvalsleider doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar stapte in 2021 transfervrij over naar RB Leipzig. Het Duitse avontuur werd echter geen succes, waarna Ajax hem, eerst op huurbasis en daarna voor meer dan zestien miljoen euro definitief, weer overnam. Brobbey was lang inconsistent in het afwerken, maar beleefde in 2023/24 een zeer sterk seizoen door een rendementvolle tweede seizoenshelft. Zijn afgelopen seizoen was echter zeer matig te noemen: in dertig Eredivisiewedstrijden scoorde hij slechts viermaal.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey heeft nog een contract tot medio 2027 en nu is het de vraag wat Alex Kroes en Marijn Beuker met hem gaan doen. Blijven ze vertrouwen houden in de potentie van de balvaste spits, of kiezen ze deze zomer voor het geld? Naar verluidt zou alleen Como tot dusver zich hebben gemeld voor Brobbey, maar dat kan in de komende weken nog veranderen.

Verweij van De Telegraaf zou het echter wel weten als er een club met een pak geld langskomt. "Ik heb het idee dat Brobbey een beetje wezenloos rondloopt en dat hij zelf het liefst een transfer maakt", deelt de clubwatcher tijdens Kick-Off. "Ajax heeft hem destijds teruggekocht voor zeventien miljoen euro en ook veel salaris betaald, dus daar gaat de club verlies op maken. Ik denk dat je uiteindelijk twintig miljoen wel moet pakken."

Verweij heeft zeker nog vertrouwen in de nog altijd maar 23-jarige spits. "Hij is een hele goede spits, maar het kwam er afgelopen seizoen niet uit en nu in de voorbereiding weer niet. Misschien is hij gewoon toe aan een nieuwe omgeving. Een transfer zou voor Ajax en hem wel goed zijn." Of er ook echt een club voorbijkomt die twintig miljoen euro op tafel legt, valt nog te bezien.