Ajax-spelers treden aan met bijzondere rugnummers tegen Como

De spelers van Ajax spelen zondagavond zonder hun vaste rugnummers tegen Como in de finale van de Como Cup. Bij de Amsterdammers gingen de basisspelers met rugnummers 1 tot en met 11 het veld in, waardoor meerdere spelers met een ander nummer speelden.

Ajax neemt het zondagavond in Italië in de finale van de Como Cup op tegen Como. De Amsterdammers hebben ervoor gekozen om de rugnummers van de wedstrijdselectie volledig om te gooien: alle spelers die aan de aftrap verschenen mochten namelijk een rugnummer tussen 1 en 11 dragen.

Artikel gaat verder onder video

Van alle spelers die van John Heitinga aan het duel mochten beginnen, was er slechts één speler die met zijn eigen rugnummer aantrad. Kenneth Taylor droeg zijn gebruikelijke rugnummer 8. Van de overige basisspelers speelt alleen Lucas Rosa normaliter met een nummer tussen 1 en 11. De Braziliaan had zondag echter niet zijn vertrouwde nummer 2, maar nummer 5 op zijn shirt.

Opmerkelijke nummers 1 en 9

Wat ook opmerkelijk is aan deze rugnummers, is dat Remko Pasveer met nummer 1 op zijn rug onder de lat verscheen. De sluitpost, vorig jaar nog eerste doelman, heeft al te horen gekregen dat hij dit seizoen als reserve gaat beginnen. Voor de wedstrijd tegen Como nam hij weer tijdelijk het rugnummer van beoogde eerste doelman Vitezslav Jaros over. Ook rugnummer 9 werd door een opvallende speler gedragen; Heitinga probeerde het in de eerste helft namelijk met buitenspeler Bertrand Traoré in de punt van de aanval.