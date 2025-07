Fans van Ajax hebben de pee erin na Como-uit (3-0): 'Dit wordt een deceptie à la Maurice Steijn'

Ajax speelde zondag een uiterst matige wedstrijd in de finale om de Como Cup. Como won uiteindelijk met 3-0 en daar was ook niks op af te dingen. Na enkele goede wedstrijden in de voorbereiding slaan nu toch de twijfels toe over nieuwe trainer John Heitinga.

Tijdens het seizoen 2022/2023 stond Heitinga al aan de leiding bij Ajax, toen hij het tijdelijk overnam van Alfred Schreuder. De voormalige centrale verdediger pakte gemiddeld 2,05 punt per wedstrijd (duidelijk beter dan de 1,65 van zijn voorganger) en wist uiteindelijk nog derde te worden in de competitie. Heitinga kreeg echter geen 'echte' kans in Amsterdam; Maurice Steijn nam zijn rol in de zomer van 2023 over.

Nu staat Heitinga weer aan het roer bij Ajax. Na een jaar als assistent van succestrainer Arne Slot bij Liverpool keerde de oud-international terug in Amsterdam. Heitinga is de opvolger van Francesco Farioli, die afgelopen seizoen met berekenend voetbal bijna kampioen werd. De nieuwe Ajax-trainer wil weer meer attractief spelen, maar fans van de club zijn nog niet overtuigd.

Met vier overwinningen, één gelijkspel en vele goals op zak, kon de voorbereiding tot dusver succesvol genoemd worden. Supporters van Ajax waren lovend over het vertoonde spel en het lef waarmee gespeeld wordt. Na zondag is die mening toch wel wat bijgesteld. Como declasseerde Ajax en liet zien dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Fans laten dan ook in grote getale hun twijfels horen over Heitinga. Sommigen missen Farioli al, terwijl anderen ook nog actie van technisch directeur Alex Kroes willen zien.

Zonder Farioli zijn we weer terug bij af qua verdediging #comaja — Stephan Fellinger (@Fellinger) July 27, 2025

#ajax #comaja onze spelers zijn gefrustreerd door gebrek aan leiding. Geen strategie, geen structuur, geen driehoekjes, balverlies. Bedroevend. Hopeloos voetbal. — Anne Vellinga (@AnneVellinga) July 27, 2025

10 10 10 wat een afgang voor Heitinga en consorten #comaja #ajax — Mike Stijger (@MikeStijger) July 27, 2025

Ik vraag me af: ajax traint al sinds 21 juni…. Wat hebben ze gedaan al die tijd? #comaja — bart (@bartje1970) July 27, 2025

Deze wedstrijd onderstreept alle twijfels die er bestaan over heitinga als trainer. #comaja #Ajax — Jeffrey (@jeffreydehaard) July 27, 2025

Heitinga is een echte Ajacied.



Maar misschien een idee om een IQ test een vast onderdeel te maken van de vacature coach Ajax 1.



Precies het verschil tussen Farioli en Heitinga.



John kan er niks aan doen, maar hij schiet tactisch en qua intelligentie zwaar te kort.



#comaja — H_Anderwereld (@handerwereld) July 27, 2025

Heitinga ontslagen of neemt zelf ontslag voor de kerst, sla deze maar op. 👍🏼#comaja #Ajax — Rayno (@Rayno_020) July 27, 2025