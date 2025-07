Heitinga experimenteert met Edvardsen op opmerkelijke positie tegen Como

werd door John Heitinga in de tweede helft van de wedstrijd tussen Ajax en Como op een opmerkelijke positie uitgeprobeerd. Waar de Noor in de eerste helft nog als linksbuiten aan het duel begon, moest hij na de pauze als rechtsback spelen.

Edvardsen kreeg tegen Como de voorkeur van Heitinga boven Mika Godts als linksbuiten. Samen met Bertrand Traoré en Steven Berghuis vormde hij de voorhoede. De aanvaller, die afgelopen winter overkwam van Go Ahead Eagles, wist evenals zijn ploeggenoten nauwelijks indruk te maken in de eerste helft van de finale van de Como Cup. De thuisploeg ging met een 1-0 voorsprong aan de thee, nadat Nico Paz een strafschop had benut na een overtreding van Lucas Rosa.

Artikel gaat verder onder video

In de rust besloot Heitinga zijn elftal om te gooien en zes wissels toe te passen. Berghuis werd vervangen door Brian Brobbey, waardoor Traoré naar de rechterkant verhuisde. Ook Godts werd in het veld gebracht, maar Edvardsen hoefde niet naar de kant. Wel werd de rechtspoot op een voor hem onbekende positie geposteerd; Edvardsen begon de tweede helft namelijk als linksback.

Een groot succes werd het optreden van Edvardsen in de achterhoede overigens niet. Binnen een minuut na de hervatting was het zijn directe tegenstander Jesús Rodríguez die de assist op de 2-0 verzorgde. Een kwartier later kreeg de Spanjaard weer zeeën aan ruimte, waardoor hij de zestien in kon dribbelen en een strafschop mee kreeg na een domme overtreding van Nick Verschuren. Heitinga had een kwartier voor tijd genoeg gezien en besloot Edvardsen toen naar de kant te halen.