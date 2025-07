Ajax legt lat lager: 'Dat vinden ze ook een prachtig bedrag voor Hato'

Ajax is volop in onderhandeling met Chelsea over . De linksback annex centrale verdediger zat zondag niet bij de selectie voor de finale van de Como Cup; een duidelijke indicatie dat het spel op de wagen is. Volgens Mike Verweij gaat de transfer rondkomen en zou Ajax al blij zijn als de transfer van Hato vijftig miljoen euro oplevert.

Hato maakte als zestienjarige zijn debuut voor de Amsterdammers en is sindsdien niet meer uit de basis gewerkt. Als een van de stabiele factoren in de verdediging zorgde hij er mede voor dat Ajax afgelopen seizoen bijna kampioen werd. Door zijn leeftijd (net negentien geworden), veelzijdigheid en betrouwbaarheid is hij een interessante optie voor veel buitenlandse clubs. Momenteel is het vooral Chelsea dat flink aan de boom trekt.

Artikel gaat verder onder video

De wereldkampioen zou onlangs een bod van veertig miljoen euro hebben gedaan op de tiener. Alex Kroes kon daar moeilijk mee akkoord gaan en stelde een bedrag voor dat tussen de 55 en 60 miljoen zou liggen. Volgens Verweij van De Telegraaf zijn beide partijen nu hoopvol dat de transfer gaat komen. "De verwachting is dat beide clubs elkaar ergens in het midden zullen vinden. In en rond de Johan Cruijff ArenA klinkt het dat ’50 miljoen euro ook een prachtig bedrag is’", schrijft de journalist.

Hato ontbrak dus zondag in de wedstrijdselectie voor het duel om de Como Cup. Uit bij Como werd er met 3-0 verloren. Waar Kenneth Taylor, ploeggenoot bij Jong Oranje tijdens het afgelopen jeugd-EK wél in de basis startte, bekeek Hato de wedstrijd ergens in het stadion. De international zou aan de clubleiding hebben gevraagd om niet te hoeven spelen, om zo geen blessure op te kunnen lopen. Hato zelf wil dus ook zeer graag naar Chelsea toe.