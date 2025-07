Heitinga noemt één speler bij naam na oorwassing tegen Como

John Heitinga zag Ajax zondagavond slecht voor de dag komen tegen Como in de finale van de Como Cup. Na afloop van het duel geeft hij in gesprek met Ajax Life wel aan enkele lichtpuntjes te hebben gezien, waarbij hij de naam van noemt.

Ajax bleek zondag niet opgewassen tegen Como. De Amsterdammers gingen met 3-0 onderuit en leden daarmee de eerste nederlaag in de voorbereiding. “Dit is een heel vervelende avond”, stelt Heitinga na het laatste fluitsignaal. “Deze moet je nu nemen. Ik denk dat we heel veel lessen uit dit duel kunnen halen. We zitten nog midden in de voorbereiding.”

Heitinga vindt dat de tegenstander alle lof verdient. “Ik moet Como een groot compliment geven. Als je het over intensiteit hebt, hadden zij dat meer dan wij”, legt de oefenmeester uit. “Zij waren vaster aan de bal, terwijl wij heel slordig begonnen. Dan is het moeilijk onder de druk uit te voetballen.”

In de rust wisselde Heitinga zijn elftal op zes plekken en ging hij op zoek naar positieve aspecten. “De tweede helft probeer je toch nog wat lichtpuntjes eruit te halen. Ik denk wel dat een paar jonge jongens goed invielen, waaronder Rayane Bounida”, noemt hij het Belgische talent bij naam. “Maar we hebben verloren van een tegenstander die in alles beter was. In het fysieke gedeelte, maar ze waren ook vaster aan de bal”, besluit hij.