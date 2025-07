‘Ajax nadert akkoord over transfer van Hato, meer duidelijkheid over transfersom’

Chelsea en Ajax zijn heel dicht bij een akkoord voor de transfer van , zo weet The Athletic. De Amsterdammers zullen in ieder geval meer dan veertig miljoen euro gaan ontvangen voor de jonge verdediger, maar het is niet duidelijk hoe hoog de transfersom precies zal zijn.

Chelsea zet de afgelopen dagen vol in op Hato. Woensdag hadden de Londenaren een eerste bod ingediend bij Ajax, wat van tafel werd geveegd en door de Amsterdammers werd beantwoord met een tegenbod. Hato had zelf ondertussen een persoonlijk akkoord bereikt met de wereldkampioen en drong bij Ajax aan mee te werken aan zijn transfer.

Daar gaf de clubleiding gehoor aan en de onderhandelingen met Chelsea gingen verder. Inmiddels hebben beide clubs elkaar bijna gevonden en stelt The Athletic dat een deal heel dichtbij is. Daarbij wordt gemeld dat de transfersom in ieder geval meer dan veertig miljoen euro zal bedragen. Hoeveel Ajax zal ontvangen voor Hato is vooralsnog niet duidelijk, maar De Telegraaf stelde zondag dat ze in de Johan Cruijff ArenA vijftig miljoen euro 'een prachtig bedrag' vinden.

Hoewel de transfer van Hato zondag dus nog niet rond was, speelde de verdediger niet mee in de finale van de Como Cup tegen Como. De jongeling wilde namelijk geen risico lopen op een blessure en daarmee zijn transferdroom in leven houden. Ajax stond hier begripvol tegenover en willigde zijn verzoek in.