‘Ajax wacht spannende 24 uur rondom transfer Gloukh’

Ajax en Red Bull Salzburg zijn het bijna eens over de transfer van , zo weet het Israëlische Y Net. De clubs zijn momenteel bezig met de definitieve voorwaarden op papier zetten. De verwachting is dat er binnen 24 uur een definitief akkoord ligt. In dat geval lijkt Ajax Gloukh niet meer mis te kunnen lopen.

Ajax is momenteel druk bezig met de komst van Gloukh. Waar De Telegraaf vorige week al melding maakte van een persoonlijk akkoord, is de deal nog altijd niet beklonken. Daardoor begon de nervositeit in de Johan Cruijff ArenA de afgelopen dagen toe te nemen en kreeg men ‘Richarlison-vibes’. De Braziliaan was in 2017 hard op weg naar Ajax, maar de transfer werd gekaapt door Watford. Nu hoopt VfB Stuttgart te kunnen profiteren van het langzame handelen van Ajax.

De Duitsers lijken echter mis te gaan grijpen, aangezien Ajax volgens Y Net zo goed als rond is met Red Bull Salzburg. Volgens de Israëlische krant hebben de clubs inmiddels de conceptcontracten uitgewisseld en wordt er momenteel gewerkt aan de laatste wijzigingen. Zodra deze op papier zijn gezet, zijn de definitieve voorwaarden vastgelegd en moeten enkel nog de handtekeningen op papier worden gezet.

De verwachting is dat de deal binnen 24 uur beklonken zal zijn. In de tussentijd zou de transfer nog gekaapt kunnen worden door een daadkrachtige concurrent. Gloukh heeft zijn appartement in Oostenrijk al verlaten en zal zich vermoedelijk in de komende dagen in Amsterdam gaan melden om medisch gekeurd te worden. Zodra dat is voltooid, kan hij worden gepresenteerd en mag hij zich speler van Ajax noemen.