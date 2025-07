'PSV snel om tafel met Europese grootmacht over huurtransfer met optie tot koop'

PSV gaat 'een dezer dagen' om tafel met Bayern München om de transfer van te bespreken, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De negentienjarige aanvallende middenvelder zou op huurbasis de overstap naar Eindhoven moeten maken, waarbij de Nederlandse kampioen tevens een optie tot koop zou gaan bedingen.

Vorige week werd reeds duidelijk dat Wanner bij PSV in beeld is om de naar Bayer Leverkusen vertrokken Malik Tillman op te volgen. De constructie waarmee Wanner naar Nederland moet komen is vergelijkbaar met de manier waarop PSV Tillman twee jaar geleden overnam van Bayern. De Amerikaan werd in eerste instantie een seizoen gehuurd, waarna hij in de zomer van 2024 voor zo'n twaalf miljoen euro definitief werd ingelijfd.

Boualin benadrukt dat PSV lang niet de enige gegadigde is die Wanner op de korrel heeft: "Er zijn namelijk ook andere clubs serieus geïnteresseerd in de middenvelder", schrijft de journalist. De aanvallende middenvelder zou echter 'open staan' voor een verhuizing naar Eindhoven. Dat werd vorige week ook al gemeld door het Eindhovens Dagblad, dat schreef dat PSV om twee redenen 'goede papieren' heeft in de strijd om Wanner: de deelname aan de Champions League én het feit dat de Eindhovenaren vorig seizoen ook al belangstelling voor de speler toonden.

Wanner werd in 2022 de jongste Bundesliga-debutant ooit namens Bayern München, toen hij op een leeftijd van 16 jaar en 15 dagen oud mocht invallen in een met 1-2 verloren duel met Borussia Mönchengladbach. Inmiddels staat de aanvallende middenvelder op acht officiële wedstrijden namens de Duitse Rekordmeister. De afgelopen seizoenen deed hij op huurbasis ervaring op bij achtereenvolgens SV Elversberg en 1.FC Heidenheim. Namens laatstgenoemde club speelde Wanner 41 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en vier assists afleverde. Zijn contract bij Bayern loopt nog door tot medio 2027.